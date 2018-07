Gaza, dipendenti Unwra assediano uffici

(ANSAmed) - GAZA, 31 LUG - Migliaia di dipendenti dell'Unrwa - l'agenzia dell'Onu per i profughi palestinesi - hanno stretto d'assedio oggi gli uffici dell' organizzazione a Gaza e hanno dato alle fiamme poster che raffiguravano i loro dirigenti. Le proteste, in corso da giorni, scaturiscono da severi tagli al bilancio dell'Unrwa dovuti alla sospensione di finanziamenti Usa per 300 milioni di dollari. La polizia di Hamas ha seguito a distanza le manifestazioni limitandosi a garantire che i dimostranti non forzassero gli ingressi degli uffici.