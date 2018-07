Afghanistan, 15 morti in attentati

KABUL, 31 LUG - Almeno 15 persone sono rimaste uccise oggi in Afghanistan in un attentato ad un autobus che trasportava civili e in un attacco armato di miliziani contro uffici governativi, secondo quanto reso noto da fonti della sicurezza. Una bomba posta al lato di una strada è esplosa nella provincia occidentale di Farah al passaggio di un autobus che trasportava civili da Herat verso Kabul. Undici passeggeri, tra cui alcuni bambini, sono morti e altri 31 sono stati feriti. A Jalalabad invece, capoluogo della provincia orientale di Nangarhar, miliziani armati hanno lanciato un attacco contro il locale ufficio governativo per i rifugiati e i rimpatri, uccidendo almeno quattro persone. Altre otto, tra cui due poliziotti, sono rimaste ferite. Due degli assalitori sono stati uccisi.