Iraq: Onu, servono 260 mln dlr per Mosul

ROMA, 31 LUG - A un anno dalla liberazione di Mosul dall'Isis, l'Onu fa un bilancio del molto che è stato fatto per ricostruire la città e permettere alla popolazione di tornare alle proprie case, ma anche di quanto, troppo, c'è ancora da fare e quantifica in 260 milioni di dollari gli aiuti necessari, oltre ai programmi già finanziati. L'occupazione della città da parte dell'Isis, dal 2014 al 2017, ha provocato una catastrofe umanitaria che ha causato la fuga di più di un milione di persone, e mine ed ordigni esplosivi disseminati in ospedali, scuole, ponti, strade, condotte d'acqua e centrali elettriche. Grazie all'impegno di una dozzina di organizzazioni umanitarie operanti nella zona sono già 870 mila gli abitanti di Mosul tornati in città. "Tuttavia - ha spiegato Marta Ruedas, Coordinatrice umanitaria dell'Onu per l'Iraq - anche di fronte a questi segnali incoraggianti oltre 2 milioni di persone in Iraq restano lontani dalle loro terra e quelli che sono tornati in città soffrono indicibili difficoltà".