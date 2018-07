Francia, ancora disagi a Montparnasse

PARIGI, 30 LUG - Ancora disagi alla stazione Montparnasse, tra le più grandi di Parigi. Dopo l'incendio di venerdì sulla rete elettrica che ha causato il blocco totale del traffico ferroviario in entrata e in uscita, oggi - a tre giorni dall'incidente - circola un treno su due. Da parte sua, il gruppo RTE responsabile dell'alimentazione garantisce che la situazione tornerà alla normalità prima del previsto, al più tardi domani sera. Intanto, il governo ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. Per la ministra dei Trasporti, Elisabeth Borne e il ministro dell'Ecologia, Nicolas Hulot, "le conseguenze (dell'incendio, ndr) rivelano una chiara fragilità nell'alimentazione di emergenza alla stazione Montparnasse".