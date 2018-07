Eritrea e Somalia riattivano relazioni

(ANSA-AP) - MOGADISCIO, 30 LUG - L'Eritrea ha annunciato di aver ristabilito le relazioni diplomatiche con la Somalia, in un nuovo passo per la pacificazione del Corno d'Africa, dopo lo storico disgelo con l'Etiopia. "L'Eritrea e la Somalia lavoreranno all'unisono per promuovere pace, stabilità e integrazione economica nella regione", ha affermato il ministro dell'informazione eritreo dopo una visita di tre giorni del presidente somalo, aggiungendo che "l'Eritrea sostiene fortemente l'indipendenza politica, la sovranità e l'integrità territoriale della Somalia". La visita del presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed, su invito del leader eritreo Isaias Afwerki, segue di poche settimane lo storico riavvio delle relazioni diplomatiche con l'Etiopia dopo oltre vent'anni. In quell'occasione, il governo etiope guidato dal riformista Abiy Ahmed ha chiesto che le sanzioni sull'Eritrea vengano tolte, e l'Onu ha indicato che tali sanzioni potrebbero essere a questo punto considerate obsolete.