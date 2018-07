India: 4 mln rischiano la cittadinanza

ROMA, 30 LUG - Quattro milioni di persone nel nord-est dell'India rischiano di perdere la cittadinanza. Le autorità di New Delhi - riferisce la Bbc - hanno pubblicato il National Register of Citizens, una lista di coloro che possono dimostrare di essere entrate nel paese prima del 24 marzo 1971, quando il Bangladesh dichiarò l'indipendenza. In questo elenco, non compaiono quattro milioni di persone che vivono nello stato nord-orientale di Assam. Per le autorità indiane questa lista serve a bloccare l'ondata di immigrazione illegale dal Bangladesh, ma ad Assam si è scatenata la paura di una caccia alle streghe contro le minoranze etniche, a maggioranza musulmana. Tanto che New Delhi, per scongiurare il rischio di violenze, ha assicurato che nessuno dovrà essere espulso immediatamente e tutte le persone coinvolte potranno ricorrere in tribunale. Tuttavia, milioni di famiglie vivranno in un limbo finché non ci sarà una decisione definitiva sul loro status. Per gli attivisti è un attacco dei nazionalisti indù.