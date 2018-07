Siria: 36 donne e bambine rapite da Isis

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 LUG - Circa 30 tra donne e bambine sono state rapite da miliziani dello 'Stato islamico' nel sud della Siria in una zona al confine con la Giordania. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui le persone rapite sono 36. L'Ondus precisa che l'attacco armato dell'Isis è avvenuto in una località a est di Suwayda, capoluogo della regione omonima al confine con la Giordania. Non è chiaro dove siano state condotte le persone rapite dai miliziani, che operano nella zona desertica tra Suwayda e il confine con il regno hascemita.