MH370, 'intervento terzi non escluso'

KUALA LUMPUR, 30 LUG - Non é ancora possibile determinare le cause che hanno portato alla scomparsa dell'aereo Malaysia Airlines l'8 marzo 2014 con 239 persone a bordo, ma la "possibilità di un intervento da parte di terzi non può essere esclusa": é la conclusione di un'indagine indipendente sul mistero del volo MH370, che secondo questo nuovo rapporto si é infittito ulteriormente negli anni a causa delle carenze nella sua gestione da parte del governo. Il rapporto conferma la versione del governo secondo cui l'aereo, in rotta verso Pechino da Kuala Lumpur, é stato deliberatamente deviato ed ha proseguito il volo per sette ore verso una meta sconosciuta dopo avere interrotto le comunicazioni. Oltre quattro anni dopo la sua scomparsa, si pensa che l'aereo sia caduto nella parte meridionale dell'Oceano Indiano. Inutili le ricerche, che sono state interrotte con un nulla di fatto a fine maggio scorso.