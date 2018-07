Maduro, dialogo con opposizione sociale

CARACAS, 29 LUG - Il presidente del Venezuela e del Partito socialista unito venezuelano (Psuv), Nicolás Maduro, ha chiesto ai membri della direzione nazionale della sua formazione politica di organizzare tavoli di dialogo con settori sociali dell'opposizione. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Avn. Inaugurando i lavori del 4/o Congresso del Psuv, il capo dello Stato ha precisato che l'intenzione sarebbe di "andare ad un dialogo" con i settori oppositori "abbandonati" dai principali partiti della destra come Acción Democrática o Primero Justicia. Non è la prima volta che in Venezuela si tenta di stabilire un dialogo fra le parti politiche in conflitto e un complesso tentativo in questo senso è stato fatto anche tempo fa con riunioni svoltesi nella Repubblica dominicana. Dopo la vittoria nelle elezioni del 20 maggio, fortemente contestate dall'opposizione per "mancanza di trasparenza" e presunti brogli, Maduro ha ripreso in varie occasioni l'idea di un dialogo per "consolidare la pace sociale e politica".