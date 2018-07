Pakistan, ricoverato ex premier Sharif

LAHORE, 29 LUG - L'ex premier pachistano Nawaz Sharif è stato ricoverato in ospedale per un infarto. Sharif è stato trasportato nel nosocomio di Islamabad dal carcere della vicina Rawalpindi dove sconta una condanna di 10 anni per corruzione. La Lega musulmana (Plm-N), il partito dell'ex premier che ha governato il Paese per un decennio, ha perso le elezioni del 25 luglio scorso contro il conservatore Pakistan Tehreek e Isaaf (Pti) dell'ex campione di cricket Imran Khan.