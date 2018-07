Mo: Ahed Tamimi, resistenza continuerà

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 LUG - ''Dalla casa di questo martire io dico: la resistenza continuerà finché la occupazione sarà stata rimossa'': lo ha detto alla stampa, davanti all'abitazione di una vittima delle forze israeliane, la attivista Ahed Tamimi al suo ritorno nel villaggio cisgiordano di Nebi Salah dopo otto mesi di detenzione in Israele. ''Tutte le prigioniere in carcere sono forti, e ringrazio tutti quanti mi hanno sostenuto mentre io stessa ero incarcerata''. In seguito Tamimi, la 17enne liberata questa mattina, terrà una conferenza stampa.