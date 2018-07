Aereo turismo cade in Svizzera, 4 morti

AOSTA, 28 LUG - Un aereo da turismo quadriposto Robin è precipitato nella serata di ieri sulle Alpi svizzere, provocando la morte di quattro persone. L'incidente è avvenuto a circa 3.300 metri, poco sotto il Col Durand, nel cantone del Vallese, non lontano dal confine italiano. Non si conosce la nazionalità delle vittime di cui è in corso l'identificazione, secondo quanto ha riferito all'ANSA la polizia cantonale. Le vittime sono il pilota e tre passeggeri. Il velivolo, decollato dall'aeroporto di Sion, stava effettuando un volo turistico e sarebbe dovuto rientrare poco dopo nello scalo di partenza. L'allarme è stato dato alle 17 circa dal dispositivo elettronico del quadriposto alla centrale della Guardia aerea svizzera di Zurigo che ha mobilitato il soccorso alpino Air Zermatt.