Parigi, stop treni a Montparnasse

PARIGI, 27 LUG - Traffico ferroviario interrotto alla stazione di Parigi Montparnasse per l'incendio di un'infrastruttura elettrica. Secondo la compagnia ferroviaria Sncf, il blocco è dovuto all'incendio in corso sul sito RTE (Rete di trasporto elettrico) di Issy-Les-Moulineaux, nell'hinterland di Parigi. Le squadre di pronto intervento sono già sul posto. La compagnia ferroviaria francese SNCF annuncia "forti disagi", almeno fino a questa sera, dopo la paralisi del traffico dei treni alla stazione di Parigi Montparnasse, per un guasto elettrico dovuto all'incendio di una centralina in periferia. In conferenza stampa dinanzi alla stazione parigina, tra le più grandi di Francia, responsabili della Sncf hanno detto di "non avere la garanzia, in questo momento, che si possano far viaggiare tutti i passeggeri". "Se delle persone possono rinviare il loro viaggio - hanno aggiunto in quest'ultimo week-end di luglio che per molti corrisponde all'inizio delle vacanze - lo devono rinviare".