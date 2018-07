Russiagate: Trump, non sapevo di Don Jr.

NEW YORK, 27 LUG - "Non sapevo dell'incontro di mio mio figlio, Don Jr. Mi sembra che qualcuno stia cercando di inventare storie". Lo afferma il presidente Donald Trump su Twitter, riferendosi alle indiscrezioni secondo le quali l'ex avvocato personale del presidente, Michael Cohen, avrebbe rivelato che Trump sapeva dell'incontro alla Trump Tower di New York nel corso del quale i russi avrebbero dovuto offrire materiale compromettente su Hillary Clinton. Incontro avvenuto nel giugno del 2016 e al quale era presente suo figlio.