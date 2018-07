Brexit: sondaggio,42% per referendum bis

LONDRA, 27 LUG - Sale al 42%, secondo un sondaggio di YouGov, il totale di elettori britannici favorevoli a un ipotetico secondo referendum sulla Brexit. Lo si legge nel sito dell'istituto demoscopico, dove si precisa che per la prima volta da quando si è iniziato a svolgere questo tipo di rilevazione, nel 2017, i 'sì' all'idea d'un voto bis (da tenersi alla fine dei negoziati sul divorzio da Bruxelles fra il governo di Theresa May e l'Ue) superano i 'no', seppure di misura: 42% contro 40, e con un 8% decisivo che non sa o non risponde. La variazione di tendenza arriva nel pieno del rilancio dal fronte pro-Remain di una campagna pubblica in favore del ritorno alle urne. Un'opzione che peraltro il governo May insiste a escludere categoricamente, sottolineando che il referendum del giugno 2016 fu presentato in modo esplicito ai cittadini del Regno Unito come "unico in una generazione" e paventando l'ipotesi di una 'rivincita' come una prospettiva destinata solo a divedere ancor più a fondo il Paese.