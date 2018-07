Scontro minibus auto in Scozia, 5 morti

LONDRA, 27 LUG - E' di 5 morti e 5 feriti, uno dei quali in condizioni particolarmente gravi, il bilancio di una strage della strada avvenuta nella notte nel Moray, regione della Scozia affacciata sulla costa nord-orientale britannica, dove un minibus e un fuoristrada si sono scontrati frontalmente. Non ancora accertate le cause dell'incidente, né l'identità delle vittime, come riporta la Bbc, precisando che l'episodio è avvenuto sulla strada A96, fra il villaggio di Keith e quello di Huntly, nel confinante Aberdeenshire, sede di uno dei tanti castelli medievali scozzesi. I feriti sono stati portati in ospedale in elicottero e l'A96 è rimasta chiusa al traffico per tutta la notte.