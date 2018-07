Casablanca, morta Kathy Kriger

RABAT, 26 LUG - Kathy Kriger, la fondatrice del Rick's Café a Casablanca, è morta. Lo annuncia l'Ambasciata degli Usa in Marocco via Twitter. Arrivata a Rabat nel 1998 come addetta commerciale dell'ambasciata statunitense, si era dimessa all'indomani dell'11 settembre e aveva deciso di ricostruire l'atmosfera del locale al centro della pellicola del '42 con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. La creatività visionaria di Bill Willis, l'architetto amato da Paul Ghetty e Yves Saint Laurent, ha fatto il resto. Il bar che dal limite della medina di Casablanca guarda verso l'oceano Atlantico ha aperto i battenti a marzo del 2004 e da allora è uno dei punti di maggior affluenza turistica in città.