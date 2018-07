Corte Ue, rifugiati o con Unrwa o con Ue

BRUXELLES, 25 LUG - Un palestinese che beneficia dello status di rifugiato presso l'Unrwa non può ottenere lo status di rifugiato nell'Unione europea finché gode di protezione o assistenza effettiva di tale organismo delle Nazioni Unite. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea in riferimento a una richiedente asilo che ha abbandonato la Striscia di Gaza. La Corte ha precisato anche i criteri specifici per il trattamento di domande d'asilo presentate dai palestinesi. La sentenza odierna si riferisce al caso di Serin Alheto, una palestinese residente nella Striscia di Gaza che dopo avere soggiornato brevemente in Giordania si era recata in Bulgaria dove aveva presentato una domanda d'asilo e di protezione sussidiaria. La domanda era stata respinta dalle autorità amministrative bulgare e Alheto aveva presentato ricorso al Tribunale amministrativo di Sofia.