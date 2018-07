Laos:diga,3000 attendono ancora soccorsi

BANGKOK, 25 LUG - Oltre 3mila persone sono ancora in attesa di soccorsi a causa delle inondazioni causate dal cedimento di una diga nel sud del Laos. Lo scrive il Vientiane Times riportando un aggiornamento del governatore locale di questa mattina, secondo cui altre 2.850 persone sono state tratte in salvo da ieri nel distretto di Sanam Sai. Molti residenti dei sette villaggi colpiti, ha detto il governatore Bounhom Phommasane, sono ancora sui tetti delle loro case o in cima agli alberi, dove si sono rifugiati per sfuggire alla rapida salita delle acque lunedì sera.