Turchia, frana fa crollare edificio

ISTANBUL, 24 LUG - Spettacolare crollo di un edificio in diretta tv a Istanbul. Le piogge torrenziali che nelle scorse ore avevano colpito la metropoli sul Bosforo hanno provocato uno smottamento in una zona in costruzione, facendo franare parte delle fondamenta di un palazzo adiacente nel distretto di Sutluce. L'edificio, subito evacuato, è rimasto in bilico per diverse ore e la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e di polizia insieme alle telecamere delle tv locali, che hanno ripreso il momento del crollo. Secondo le autorità locali, l'edificio crollato era stato realizzato nel 1994 senza le necessarie autorizzazioni. La costruzione adiacente è stata bloccata.