Laos: diga ha ceduto dopo piogge intense

BANGKOK, 24 LUG - La diga che ha ceduto nel sud del Laos è una diga ausiliaria di 770 metri usata per deviare l'acqua del fiume che alimenta il bacino formato dalla diga principale, ed è crollata a causa delle pesanti piogge degli ultimi giorni. Lo ha scritto in un comunicato la Ratchaburi Electricity Generating Holding, la società thailandese impegnata nella joint venture con due società sudcoreane e una laotiana. L'impianto da 410 megawatt, che sarebbe dovuto entrare in funzione all'inizio del 2019 dopo una costruzione costata 1,2 miliardi di dollari, avrebbe generato elettricità da esportare per il 90 per cento verso la confinante Thailandia.