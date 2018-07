Iran: Zarif a Trump, 'sii cauto!'

TEHERAN, 24 LUG - Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha reagito nella notte alle recenti minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e ha avvertito: "Sii cauto!" (scritto tutto in maiuscolo, ndr). Trump, in un messaggio scritto domenica su Twitter (anch'esso tutto in maiuscolo), ha avvertito l'Iran di non minacciare gli Stati Uniti o ne subirà conseguenze. In risposta, sullo stesso social network Zarif ha detto: "Non ci impressioni (in maiuscolo, ndr). Gli iraniani sono al mondo da millenni e hanno visto la caduta di imperi, incluso il nostro, che è durato più della vita di alcuni paesi".