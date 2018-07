Moavero, su migranti serve condivisione

ROMA, 23 LUG - "Nel Consiglio europeo è emerso che occorre una responsabilità condivisa già quando le persone vengono salvate, a monte di chi abbia o meno diritto d'asilo". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Enzo Moavero in conferenza stampa a Berlino. "Dobbiamo affrontare un lavoro complesso che richiede di spostare l'attenzione dal momento dell'arrivo al momento delle partenze dei luoghi d'origine, alla sorgente e non solo alla foce, intervenendo nei paesi dove partono, agire sui tragitti di questi tragici spostamenti per lottare contro i trafficanti", oltre a continuare a operare i salvataggi in mare, ha aggiunto.