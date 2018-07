Cile, 'fondi scuole? Organizzino Bingo'

SANTIAGO DEL CILE, 23 LUG - Stanco delle continue richieste di intervento per la realizzazione di riparazioni nelle scuole pubbliche del Cile, il ministro dell'Istruzione, Gerardo Varela, ha lanciato l'idea che esse organizzino dei Bingo per raccogliere denaro e procedere con fondi propri alla copertura delle loro esigenze. Ad una cerimonia per il decimo anniversario dell' ente privato 'Enseña Chile', Varela ha colto di sorpresa l'uditorio osservando fra l'altro che "tutti i giorni ricevo reclami di persone che sollecitano il ministero ad intervenire per riparare il tetto di un liceo o un'aula di una scuola che deve aggiustare il pavimento"."Io mi chiedo - ha aggiunto - 'ma perché non si organizzano un Bingo?'. Perché da Santiago io devo andare a riparare il tetto di un liceo? Questi sono i problemi dell'assistenzialismo, e così la gente non si fa carico dei suoi problemi ed esige che glieli risolvano altri". Le dichiarazioni del ministro, diffuse attraverso i social network, hanno suscitato immediate critiche.