A Cuba ricchezza non è più un tabù

L'AVANA, 23 LUG - Il progetto di nuova Costituzione approvato dal Parlamento cubano contiene "impegni" economici con valenza politica come il riconoscimento della legittimità di un settore privato, l'arricchimento lecito, e gli investimenti stranieri, che entreranno in vigore all'inizio del prossimo anno, quando il testo costituzionale sarà definitivamente approvato. Durante il dibattito parlamentare che ha profondamente modificato la Costituzione del 1976 in cui il concetto di economia privata era di fatto proibito, responsabili governativi e deputati hanno ricordato che le nuove norme che ampliano l'economia ed il mercato cubani, sono sottoposte a un concetto fondamentale: il sistema socialista cubano, che resta irreversibile ed impedisce "il ritorno al capitalismo".