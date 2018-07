Moavero, doppio passaporto atto curioso

BERLINO, 23 LUG - "Prima di essere un atto ostile è un atto francamente curioso sull'opportunità del quale ci interroghiamo". Così definisce la questione del doppio passaporto per gli altoatesini il ministro degli esteri Enzo Moavero, a margine della conferenza stampa con il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas a Berlino. "La concessione della cittadinanza di uno Stato ai cittadini di un altro Stato che già condividono la cittadinanza europea ci sembra un gran bisticcio di cittadinanza e di parole", ha detto Moavero. "Con tutti i problemi che in questo momento ci sono in Europa, la questione della doppia cittadinanza ci sembrava l'ultimo che bisognasse sollevare", ha aggiunto. "La concessione della cittadinanza di uno Stato ai cittadini di un altro Stato che già condividono la cittadinanza europea ci sembra un gran bisticcio di cittadinanza e di parole", ha concluso Moavero.