Legge Israele, Barenboim: 'Mi vergogno'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 LUG - "Oggi mi vergogno di essere israeliano": lo afferma il direttore d'orchestra Daniel Bareboim con un polemico intervento su Haaretz in seguito alla approvazione alla Knesset (parlamento) della legge che qualifica Israele come "lo Stato nazionale del popolo ebraico". Il significato di quella legge, sostiene, è che "gli arabi in Israele diventano cittadini di seconda classe. Questa è una forma molto chiara di apartheid". (ANSAmed).