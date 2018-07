Vienna, doppio passaporto non prima 2019

BOLZANO, 23 LUG - Le condizioni legislative per la concessione della cittadinanza austriaca ai sudtirolesi "saranno poste non prima del 2019-2020". Lo afferma all'agenzia Apa lo staff del portavoce del governo di Vienna, Peter Launsky-Tieffenthal, che ribadisce che qualsiasi soluzione "sarà elaborata in dialogo con Roma e d'intesa con Bolzano". L'ufficio di Launsky-Tieffenthal conferma il 7 settembre come data per la presentazione del disegno di legge, quando appunto si riunirà a Vienna per la terza volta il gruppo di lavoro. Infine viene sottolineato "lo spirito di integrazione europea e di pace" dell'iniziativa. Nel frattempo, il leader dei socialdemocratici ed ex cancelliere Christian Kern boccia sul quotidiano Dolomiten l'iniziativa. "Si tratta della strada sbagliata, perché nel processo di unificazione europea è stata trovata una prospettiva comune per l'Alto Adige e l'Austria". "Gli altoatesini per la loro autostima non necessitano del doppio passaporto", aggiunge.