64% tirolesi per controlli Brennero

BOLZANO, 23 LUG - Il 64% dei tirolesi è a favore di controlli di frontiera, così anche al Brennero, per limitare l'ingresso di migranti in Austria. Lo rivela un sondaggio tra i lettori del quotidiano Tiroler Tageszeitung. Solo il 12% si è detto contrario. Settemila lettori hanno partecipato al sondaggio, che riguarda vari temi (dalla sicurezza alla formazione, dal traffico all'edilizia), e hanno rispedito in redazione le cartoline con le domande. Con larghissima maggioranza (73%) i tirolesi sostengono anche la proposta di un 'numero chiuso' di un milioni di tir all'anno. Attualmente sono circa 2,2 milioni i tir che ogni anno passano al Brennero. Per quanto riguarda invece il limite di 100 km/h sull'autostrada dell'Inntal, da tempo in vigore per motivi ambientali, solo il 34% è d'accordo, mentre il 43% boccia il provvedimento.