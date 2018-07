Terremoti: almeno 132 feriti in Iran

TEHERAN, 22 LUG - Almeno 132 persone risultano ferite in seguito al terremoto di magnitudo 5.9 nella provincia iraniana di Kermanshah, nell'ovest del paese. La maggior parte dei feriti, comunque, non ha avuto bisogno di ricovero in ospedale, hanno reso noto le autorità locali. La maggior parte dei feriti si contano nella città di Tazehabad, epicentro del sisma, che ha interessato altre province vicine. Dopo il sisma, ci sono state almeno 36 scosse sussultorie. Stamane un altro terremoto 5,7 aveva colpito una regione nel sud dell'Iran. Lo scorso novembre un sisma di magnitudo 7.3, sempre la provincia di Kermanshah, vicino al confine con l'Iraq, aveva provocato 620 morti.