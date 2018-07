Dazi auto Ue, amministrazione Usa divisa

WASHINGTON, 22 LUG - L'amministrazione Trump si divide sui dazi che il presidente americano ha minacciato di imporre sulle auto importate dall'Europa. A pochi giorni dalla visita alla Casa Bianca del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker - mercoledi' prossimo - sarebbero in molti a pressare il tycoon affinche' accantoni la linea dura: tra questi - rivela Politico - il segretario al tesoro Steven Mnuchin, il rappresentante Usa per il commercio Robert Lighthizer e il consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow. Tra i 'falchi' invece il consigliere della Casa Bianca per le politiche commerciali Peter Navarro. Gli scettici temono un effetto boomerang che potrebbe colpire duramente l'industria automobilistica e i posti di lavoro americani.