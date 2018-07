Brexit: Raab, accordo si può trovare

LONDRA, 22 LUG - Il nuovo ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab, capo negoziatore di Londra e controparte di Michel Barnier al tavolo di Bruxelles, è convinto che un accordo con l'Ue sull'uscita del Regno dal club dei 27 possa essere trovato, e trovato "entro ottobre". Lo ha detto alla Bbc, in un'intervista al talk show domenicale di Andrew Marr, senza ritirare tuttavia il monito lanciato dalle colonne del Sunday Telegraph secondo il quale, se alla fine un'intesa in linea con gli interessi britannici non fosse viceversa raggiunta - in particolare in materia di commerci - il governo di Theresa May si riterrebbe libero di rivedere gli impegni già presi per il pagamento d'un 'conto del divorzio' da 39 miliardi di sterline. Immediata la replica del leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, che ha sfidato l'esecutivo conservatore ad "accelerare seriamente i negoziati" per cancellare lo spettro d'un divorzio "no deal".