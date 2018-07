Violenza da fratello,condanna per aborto

GIACARTA, 22 LUG - Una ragazzina indonesiana di 15 anni che era stata violentata dal fratello é stata condannata giovedì a sei mesi di reclusione per avere abortito. Il fratello 18enne dovrà scontare una pena di due anni, ha reso noto Singgih Hermawan, vice capo della polizia di Batanghari, nella provincia di Jambi. L'accusa aveva chiesto una pena di un anno per la ragazzina e sette anni per il fratello. Durante il processo é emerso che la 15enne é stata violentata otto volte dallo scorso settembre. Lo scorso maggio un feto con la testa decapitata é stato trovato vicino a una piantagione. Si attende ora la messa in stato di accusa della madre della ragazzina per avere aiutato la figlia ad abortire.