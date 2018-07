Rohani, Trump non giochi con coda leone

TEHERAN, 22 LUG - "Non giochi con la coda del leone, altrimenti se ne pentirà": il presidente iraniano Hassan Rohani ha usato oggi questa espressione per mettere in guardia il presidente Usa Donald Trump contro le sue politiche ostili nei confronti dell'Iran. "Signor Trump, - ha detto Rohani parlando ad un incontro con gli ambasciatori iraniani - noi siamo uomini d'onore e coloro che hanno garantito la sicurezza dello stretto regionale (lo stretto di Hormuz) nella storia". E poi, riferendosi alle sanzioni Usa, ha aggiunto: "Tenga presente che lei non può provocare il popolo iraniano a scapito della sicurezza e degli interessi del loro Paese. L'Iran é un padrone e non sarà il servitore o il tuttofare di nessuno". Rohani ha quindi ricordato che l'Iran ha "molti stretti, quello di Hormuz é solo uno di questi". "Gli Usa - ha aggiunto il presidente iraniano - dovrebbero capire che la pace con l'Iran é la madre di tutte le paci, mentre la guerra con l'Iran é la madre di tutte le guerre.