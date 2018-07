Salvata in mare denuncerà Italia e Libia

ROMA, 21 LUG - Secondo il Diario de Mallorca, uno dei principali quotidiani dell'isola, la donna di origini camerunensi rimasta per due giorni in mare prima di essere recuperata dalla nave Open arms, intende denunciare la Libia e l'Italia per quanto è successo. "Josefa, che riceverà il trattamento da rifugiata - scrive il giornale - intende denunciare la Libia per aver abbandonato l'imbarcazione, tornandosene indietro, lasciando altri cadaveri, e l'Italia per il rifiuto a sbarcare i cadaveri nel porto di Catania".