Marito Thatcher, via McCartney da inviti

ROMA, 21 LUG - Chi non vorrebbe avere tra gli ospiti di una festa a casa propria Paul McCartney? Il marito di Margaret Thatcher. Stando alle rivelazioni di alcuni media britannici, nel 1988 Denis Thatcher depennò il nome del Beatle da una lista di invitati ad un party a Downing Street perche' trovava "spiacevole e imbarazzante dover intrattenere qualcuno che aveva pubblicamente insultato" sua moglie, "la premier del Regno Unito". McCartney non fu l'unico personaggio famoso ad essere escluso dalla festa per mano del 'mite' first husband. Depennati anche la cantante Shirley Bissey e David Attenborough, uno dei divulgatori scientifici più noti al mondo. "Accetto il fatto che non tutte le persone che partecipano ai ricevimenti siano dalla 'nostra' parte, ma questa lista deve essere controllata bene", la nota a margine dell'elenco scritta dal signor Thatcher che poi, armato di penna rossa, ha operato le modifiche. L'elenco è stato pubblicato oggi su diversi giornali britannici.