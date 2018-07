Dazi: Cia, Cina guerra fredda silenziosa

ASPEN, 21 LUG - La Cina sta combattendo una "sorta di silenziosa guerra fredda": ne è convinto Michael Collins, il vice direttore del centro della Cia per l'est asiatico, secondo il quale Pechino non vuole una guerra commerciale con gli Usa ma sta lavorando in modo sottile su più fronti per minare gli Stati Uniti. Ma non c'è solo l'aspetto commerciale ad aumentare la tensione tra i due Paesi, ha proseguito l'alto funzionario durante un suo intervento al Forum di Aspen sulla sicurezza: preoccupano gli Stati Uniti i tentativi della Cina di carpire i segreti commerciali le informazioni sulla ricerca nel settore dell'high-tech Usa. Inoltre, Pechino sta rafforzando e modernizzando il proprio apparato militare e gli Stati Uniti, oltre ad altri Paesi, criticano la costruzione di avamposti militari da parte della Cina su alcune isole del Mar cinese meridionale.