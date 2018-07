Giappone: aspettativa di vita in aumento

TOKYO, 20 LUG - Si allunga, per il sesto anno consecutivo, l'aspettativa di vita in Giappone, fino a raggiungere il livello record nel 2017. Secondo i dati del ministero della Salute il numero medio di anni della vita per gli uomini nel Paese del Sol Levante si è assestato a 81,09 l'anno scorso, con un incremento di 0,11 rispetto al 2016, e a 87,26 per le donne, in aumento di 0,13. A livello mondiale il tasso di longevità delle donne giapponesi è secondo solo alle cittadine di Hong Kong, mentre gli uomini sono al terzo posto dopo Hong Kong e gli abitanti della Svizzera. Il ministero della Salute nipponico attribuisce il buon risultato a una maggiore coscienza salutista in generale dei singoli individui, e alle più avanzate conoscenze della medicina rispetto al passato, e avverte che le aspettative di vita - con molta probabilità - continueranno a crescere.