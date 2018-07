Migranti,Ue lavora su meccanismo sbarchi

BRUXELLES, 19 LUG - "La Commissione sta lavorando per un meccanismo provvisorio che possa essere messo rapidamente in atto per coordinarsi sugli sbarchi di imbarcazioni in arrivo durante l'estate, prima che possa essere istituito un sistema completo nel contesto delle riforme del sistema europeo comune in materia di asilo". Lo fa sapere una portavoce della Commissione europea in seguito alla lettera inviata dal premier Giuseppe Conte a Juncker e Tusk nella quale si chiede l'istituzione di una "cellula di crisi" sulla gestione degli sbarchi coordinata appunto dalla Commissione.