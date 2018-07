Migranti: Ue, preoccupa posizione Italia

BRUXELLES, 19 LUG - I partner Ue hanno espresso "forte preoccupazione" per la decisione dell'Italia, annunciata ufficialmente ieri al Cops, di non accettare più lo sbarco "automatico" nei suoi porti di chi viene salvato dalle unità della missione Eunavfor Med (Sophia) e per le sue conseguenze legali e operative. E' quanto si legge nelle conclusioni della riunione del Cops svoltasi ieri a Bruxelles. I partner si sono comunque detti pronti ad approfondire la questione nella riunione fissata per domani. Intanto una portavoce della Commissione Ue ha detto che l'organismo europeo "risponderà presto" alle due lettere di Giuseppe Conte ai presidenti della Commissione e del Consiglio europeo, Juncker e Tusk. in cui il presidente del Consiglio italiano chiede "una sorta di cellula di crisi" che abbia il compito di "coordinare le azioni" degli Stati "riguardo all'individuazione del porto di sbarco e dei Paesi disposti ad accogliere le persone soccorse".