Turchia, 'leader Pkk ucciso in Iraq'

ISTANBUL, 19 LUG - Un presunto responsabile logistico degli armamenti del Pkk curdo è stato ucciso in un bombardamento dell'aviazione turca la scorsa settimana in nord Iraq. Lo sostengono le forze armate di Ankara, che hanno pubblicato stamani su Twitter le presunte immagini dell'operazione, avvenuta venerdì scorso. Il raid avrebbe ucciso 3 "terroristi", tra cui Hasan Cakmak (nome in codice Delil Karakocan), ricercato da tempo dalle autorità turche. In un' altra nota, l'esercito riferisce di aver "neutralizzato" (cioè ucciso o ferito) negli ultimi due giorni altri 11 "terroristi" del Pkk in raid nelle province sudorientali turche di Siirt e Sirnak e nella regione di Qandil in nord Iraq.