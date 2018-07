Brexit: May, no a proroga negoziati

LONDRA, 18 LUG - La premier britannica Theresa May continua a credere nella strategia di dialogo con Bruxelles, annunciata in questi giorni con la pubblicazione del suo Libro Bianco negoziale, e lancia oggi un doppio messaggio in Parlamento: agli anti-Brexit ripete che non ci saranno proroghe sui tempi del divorzio e sulle scadenze previste dall'articolo 50 sul recesso dall'Ue; ai Tory euroscettici dell'ala più ultrà del suo stesso partito dice che un accordo di uscita è nell'interesse del Paese e deve essere "un accordo attuabile". E' questo il succo del Question Time di oggi nel quale May ha dovuto difendersi su tutti fronti sulla Brexit dopo l'attacco iniziale del leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn.