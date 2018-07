Squalo in Cornovaglia, stop balneazione

LONDRA, 18 LUG - Allarme squalo in Gran Bretagna per i bagnanti che frequentano le spiagge della Cornovaglia, stretta penisola all'estremità sud-occidentale dell'Inghilterra. Le autorità hanno raccomandato a locali e turisti di non avventurarsi in acqua nella zona di St Ives dopo l'avvistamento lungo la costa d'un esemplare di verdesca la cui lunghezza è stimata in almeno 9 piedi, quasi 2,8 metri, come riporta la Bbc. I primi a individuarlo sono stati due sedicenni, Harry Hocking e Archie Pickin, che lo hanno immortalato in un video divenuto virale sul web. Entusiasti gli attivisti di Shark Trust, che hanno salutato l'episodio come un fatto raro. "E' un vero privilegio poter osservare a distanza ravvicinata dalla spiaggia il nuoto libero di una verdesca", hanno sottolineato in una dichiarazione affidata alla portavoce Ali Hood. Anche Hood ha tuttavia ammonito a "trattare gli squali con rispetto" e con cautela, sposando la raccomandazione di evitare di nuotare nelle vicinanze dell'esemplare avvistato.