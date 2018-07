Mali: almeno 289 civili uccisi nel 2018

ROMA, 18 LUG - Sono almeno 289 i civili uccisi in Mali nel 2018 secondo l'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Lo riporta Al Jazeera. La regione del Mopti è quella dove si sono concentrate le violenze, con più del 75% delle vittime secondo quanto dichiarato da Rupert Colville, portavoce dell'Ufficio per i diritti umani dell'ONU.