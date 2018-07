Turchia, stop a stato d' emergenza

ISTANBUL, 18 LUG - Dopo due anni, si conclude alla mezzanotte di oggi lo stato d'emergenza post-golpe in Turchia. Come promesso dal presidente Recep Tayyip Erdogan in campagna elettorale, la misura non è stata infatti rinnovata in Parlamento. Il suo governo ha però già sottoposto alla commissione Giustizia della Grande assemblea nazionale di Ankara una nuova proposta di legge "antiterrorismo" che rafforza i poteri di prefetture e polizia, limitando tra l'altro le libertà di manifestazione, riunione e movimento per i prossimi tre anni. Secondo l'opposizione, questa norma - la cui approvazione è attesa nelle prossime ore - renderà di fatto lo stato d'emergenza "permanente".