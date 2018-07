Orban andrà al Muro, non da Abu Mazen

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 LUG - Il premier ungherese Viktor Orban, che domani giungerà in Israele su invito ufficiale del premier Benyamin Netanyahu, si asterrà dall'incontrare il presidente palestinese Abu Mazen. Lo anticipa il quotidiano Israel ha-Yom secondo cui mentre Orban sarà a Gerusalemme il suo vice visiterà la Chiesa della Natività a Betlemme (Cisgiordania). Orban, da parte sua, si recherà al Muro del Pianto, nella Città vecchia di Gerusalemme, ed incontrerà i due rabbini capo di Israele. Nel programma c'è, inoltre, una visita giovedì al Museo della Shoah Yad va-Shem. Amnesty international ha mobilitato i suoi sostenitori in Israele affinché impediscano "la visita vergognosa a Yad va-Shem del premier ungherese antisemita". Secondo Amnesty, "egli non è solo un antisemita vicino alla negazione della Shoah, ma è anche un despota che perseguita i rivali politici e le organizzazioni per i diritti umani". Amnesty ha fatto appello a Yad va-Shem affinchè d'ora in poi neghi l'ingresso ai leader che violano i diritti umani".