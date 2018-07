Deputato Cdu, Italia non lasciata sola

BERLINO, 16 LUG - Il deputato europeo della Cdu tedesca Elmar Brok, ha duramente criticato le dichiarazioni del ministro degli interni Matteo Salvini secondo il quale l'Italia avrebbe sopportato da sola il peso del flusso migratorio: se ci sono "così tanti migranti" in Germania e in Svezia - ha detto Brok - è perché italiani e greci li "hanno fatti passare oltre", in modo che fossero accolti in altri Stati. "Per questo le dichiarazioni di Salvini sono stravaganti, così come il fatto che lui sostenga che l'Italia ha portato da sola tutto il peso" ha detto Brok all'emittente pubblica Ard. "Per questa ragione è un grande teatro dei populisti che continuano a comportarsi come se fossero gli unici a fare le cose", ha proseguito il deputato conservatore Brok. L'eurodeputato ha proseguito criticando il vigente regolamento di Dublino sull'accoglienza dei migranti e la posizione attuale del governo tedesco nei confronti della convenzione.