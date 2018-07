Gb: ecco ritratti battesimo Louis

LONDRA, 16 LUG - Arrivano i ritratti ufficiali del battesimo del piccolo Louis, terzo royal baby dei duchi di Cambridge, William e Kate, e immediatamente spopolano sui media britannici. A renderli pubblici è stata oggi la famiglia reale, a una settimana dalla cerimonia officiata il 9 luglio scorso. Si tratta d'immagini di famiglia realizzate da Matt Holyoak, fotografo delle celebrities, nelle sale interne e nel giardino di Clarence House: residenza dell'erede al trono Carlo, padre di William e nonno di Louis. La più 'affollata' ritrae il piccolo in braccio alla madre seduta su un sofà con accanto il consorte e gli altri due figli, George e Charlotte, e in piedi i nonni (Carlo con Camilla e i coniugi Middleton) nonché fratelli e sorelle di William e Kate: inclusi ovviamente il principe Harry, con la neosposa Meghan, e dall'altro lato Pippa Middleton, visibilmente incinta, con il marito. Non mancano poi foto più intime, a 5, della sola famiglia dei duchi di Cambridge.