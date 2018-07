Obama nella casa degli avi in Kenya

NAIROBI, 15 LUG - Ritorno alle origini per l'ex presidente degli Stati Uniti. Barack Obama è tornato in Kenya, il Paese dove è nato suo padre, per la prima volta da quando ha lasciato la Casa Bianca. Nel Paese che ha dato i natali ai suoi antenati Obama aiuterà la sorellastra Auma a promuovere un centro per lo sport, la formazione professionale e le risorse attraverso la sua fondazione Sauti Kuu. Obama torna a Nairobi città che lo accolse con grande entusiasmo nelle precedenti visite come senatore e poi presidente degli Stati Uniti, rispettivamente nel 2006 e nel 2015. Molti keniani considerano Obama uno di loro - un bambino del posto che ha sfondato - nonostante il fatto che non abbia mai vissuto in Africa. L'ex presidente è infatti nato alle Hawaii, dove ha trascorso la maggior parte della sua infanzia.