Trump, da Putin senza grandi aspettative

GLASGOW, 15 LUG - "Niente di male...forse qualcosa di buono" verrà fuori dall'incontro di lunedì con Vladimir Putin. "Non vado con grandi aspettative" ha detto il presidente americano Donald Trump alla vigilia del summit di Helsinki in un'intervista alla Cbs mentre si trova in Scozia a rilassarsi nel suo resort golfistico di Turnberry. Trump ha aggiunto di ritenere che tali incontri siano positivi ed ha osservato: "il colloquio con il presidente Kim lo è stato".